Reportage am Freitag Der Duft von Lavendel und Adlerholz

Die Farbe des Duftes

Den Sinn für Düfte könne man wieder erlernen, ist sich Lindenmann sicher. Die Nase würde nach kurzer Zeit einen feinen Riecher für die unterschiedlichen ätherischen Öle entwickeln. Es gäbe ja allein rund 30 verschiedene Sorten unterschiedlicher Lavendelarten – und jede mit einer eigenen Note. „Synthetische Parfüms wären bei uns fast so etwas wie ein Kündigungsgrund“, zeigt sich Hans-Peter Lindenmann entsetzt über die vielen, heute meist künstlich erzeugten Chemieattacken mancher Zeitgenossen. Das bestätigt Sarah Deininger. Seit sie hier arbeitet, habe sich ihr Geruchssinn spürbar verfeinert. Früher war sie in der Welt unterwegs, heute ist sie eine Globetrotterin in der Welt der Düfte. Dabei ist ihr Geruchssinn schon von Haus aus sehr fein, denn sie hat Synästhesie. Riecht sie einen Duft, sieht sie eine Farbe, beschreibt sie dieses Phänomen, „zugleich über zwei Sinneskanäle wahrzunehmen.“ Doch diese besondere Form der Sinneswahrnehmung irritiert hier keinen der Kollegen in der Gilde der Supernasen.

Sehen und Hören machen heute in unserer medial überfluteten Welt mehr als neun Zehntel unserer Sinneswahrnehmungen aus. Doch wenn wir etwas Intensives riechen, geht das ungefiltert am Großhirn vorbei – direkt ins Stammhirn. Viele kennen das: ein Duft – und schon ist eine längst vergessen geglaubte Erinnerung plötzlich wieder präsent. Und so wird die Reise in diese kleine Manufaktur zu einer Reise zurück zu unserem fast verschütteten Geruchssinn.