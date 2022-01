Reportage am Freitag Auf Pirsch mit dem Autogrammjäger

Von A wie Abba bis Z wie Frank Zappa hat er sie alle. Die Liste seiner Unterschriften-Trophäen liest sich wie das Who is Who aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Schauspielstars wie Heinz Rühmann, Sean Connery oder der erst kürzlich verstorbene Sidney Poitier finden sich in der Autogramm-Schatzkiste, die Politik ist mit Größen wie Nelson Mandela, Michail Gorbatschow oder Helmut Kohl vertreten. Frank Sinatra, Elton John und Udo Lindenberg funkeln in der exquisiten Musiklegenden-Abteilung ebenso wie Freddie Mercury, Madonna und Billy Idol. Eine auffällig schwungvolle Unterschrift leistete der gewohnt freundlich lächelnde Dalai Lama, den er in Stuttgart traf.