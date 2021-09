Das Berufsbeamtentum scheint so alt wie das Staatswesen selbst. Schon vor tausenden Jahren nahmen im altem Ägypten Beamte Hoheitsaufgaben war. In Deutschland gilt der im 18. Jahrhundert wirkende König Friedrich Wilhelm I. als Vater des Berufsbeamtentums. Zur Sicherung der Loyalität der Staatsdiener stand der Staat als Dienstherr mit einer in der Regel lebenslangen Fürsorgepflicht ein.