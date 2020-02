Rennfahrer aus Gerlingen Laurents Hörr geht auf die Überholspur

Der Weg des Laurents Hörr ist steinig – doch er glaubt an sich und sein Projekt. Er hat all seine Sponsoren selbst an Land gezogen und er pflegt sie auch, indem er einmal im Jahr ein Event veranstaltet, zu dem Gönner und Freunde eingeladen werden zum netten Beisammensein – und immer steht dann auch ein Rennwagen am Ort. Ein paar Sponsoren mehr könnten es schon sein, sagt er, doch diese Erkenntnis hat er nicht allein; auch Formel-1-Teams sind stets auf der Suche nach Geldquellen.

Noch geht es, noch läuft der Laden – und Hörr träumt seinen Traum weiter. „Mein Ziel ist nicht die Formel 1“, sagt er und ist ob seiner Beziehungen, die bekanntermaßen das halbe Leben sind, durchaus Realist. „In der Langstrecken-WM mal einen LMP1-Rennwagen zu fahren, das wäre der Wahnsinn“, sagt Hörr, dessen Vorbild da der Le-Mans-Sieger Marc Lieb ist. Der Porsche-Pilot habe es exakt so nach oben geschafft, wie Hörr es auch schaffen will: selbstbestimmt, hartnäckig – und im festen Glauben an sich selbst. Nur so geht es. Er weiß das.