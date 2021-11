Rennen um den CDU-Vorsitz So hat sich Friedrich Merz vor den Mitgliedern im Livestream geschlagen

Kritik an der Online-Registrierung

Etwa 2800 der 400 000 Parteimitglieder beteiligten sich an dem Livestream – und verdeutlichten damit auch, dass der Anspruch der CDU, die „digitalste Partei Deutschlands“ zu werden, noch weit von der Wirklichkeit entfernt ist. Erst am Vormittag hatten die drei Kandidaten im Parteivorstand kritisiert, dass die Online-Registrierung für die anstehende Mitgliederbefragung zu kompliziert sei. Auch Merz bat am Abend bei einer Frage nach künftiger Mitgliederbeteiligung inständig: „Geben Sie uns doch bitte Ihre Mailadressen.“ Nur eine Minderheit der Mitglieder sei digital an die Partei angebunden. Merz nannte als ein Ziel, die Mitglieder künftig mehr an der Sacharbeit in der Partei zu beteiligen.