Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal Vier Menschen bei Unwetter verletzt - Polizei spricht von Windhose

Bei einem Unwetter in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal sind am Freitag vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecher sprach von einer Windhose, die am Nachmittag über die Stadt gezogen und Äste, Bäume und Schilder umgerissen habe. Im Kreishafen sei eine Markise heruntergekommen, wobei vier Personen leichte Verletzungen erlitten.