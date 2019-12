Rena Keller von der SG Schozach-Bottwartal Mit 16 Jahren bereits vollwertiges Teammitglied

Teil des Kaders wird auch wieder Rena Keller sein. Das 16-jährige Torhütertalent, das im Sommer bei der U17-EM im deutschen Tor stand, war vor der Saison zur SG zurückgekehrt und sammelte seitdem erste Erfahrungen im Aktivenbereich. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Da hat auch der Altersunterschied nichts ausgemacht. Es macht mir sehr viel Spaß hier“, schwärmt die 16-Jährige, die in Gronau lebt und von 2008 bis 2014 bereits in der Jugend des TSV Gronau beziehungsweise der SG gespielt hatte. Für sie ist es deshalb auch besonders, in der Langhanshalle aufzulaufen – meist vor den Augen von Familie und Freunden. „Das ist aufregend und man spürt auch Druck. Da werden die Hände schon mal zittrig“, sagt der sonst so abgeklärte Teenager schmunzelnd. Michael Stettner etwa sagt: „Ich habe in dem Alter glaube ich noch keine so abgeklärte Spielerin gesehen, mit einer Ausstrahlung, als wäre sie Jahre dabei. Das ist beeindruckend.“