Religionsunterricht heute Es geht um mehr als religiöses Wissen

Außerdem bin ich bei Lehrproben mit dabei, mache beurteilende Unterrichtsbesuche, und ich berate und begleite die Lehrkräfte. Auch für deren Fortbildung bin ich zuständig. Und in Backnang haben wir eine große Bibliothek mit Unterrichtsmaterial. Bei unserer Arbeit geht es aber nicht nur um Religionsunterricht, sondern auch um Schülergottesdienste und um Schulseelsorge. Kurz gesagt: Wir wollen uns ins gesamte Schulleben integrieren.

Wer bietet die Schulseelsorge an?

Teilweise die Religionslehrer und die Religionspädagogen, aber auch die Pfarrer, die Religionsunterricht geben. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung: „Ich habe die Schüler im Blick und habe Zeit für sie, wenn sie Fragen und Probleme haben.“ Das ist das Besondere dieses Faches, dass man sich auch um persönliche Probleme kümmert.

Welche Rolle hat die Schulseelsorge in den letzten Jahren gespielt, Stichworte Corona und Krieg in der Ukraine?

Eine sehr wichtige. So gab es zu Corona beispielsweise Fragen wie: „Warum ist meine Oma gestorben?“ oder zum Krieg: „Weshalb müssen manche Menschen in der Ukraine sterben, und andere überleben?“

Werden solche Themen auch im Unterricht angesprochen?

Ja, natürlich. Zur Ukraine haben wir den Lehrkräften sofort Unterrichtsmaterial angeboten. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie man in dieser Situation ein Gespräch führt, aber auch um existenzielle Fragen. Religion ist das Fach mit den großen Fragen des Lebens und natürlich auch über Gott. Das spiegelt sich im Bildungsplan wieder. Es dreht sich nicht nur um die Vermittlung religiösen christlichen Wissens. Der Unterricht muss an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Dabei dürfen diese sich gern auch an der christlichen Antwort auf ihre Fragen reiben. Es geht darum, dass sie ihre eigene Identität entwickeln können.

Hat sich das in den letzten zehn Jahren geändert?

Nicht in den letzten zehn Jahren, aber in den letzten 20 bis 30 Jahren. Da gab es auch neue Bildungspläne.

Laut dem baden-württembergischen Kultusministerium nehmen mittlerweile je nach Schulart zwischen der Hälfte und einem Viertel aller Schüler nicht mehr am Religionsunterricht teil. Welche Rolle spielt da der Ethik-Unterricht?

Der Ethik-Unterricht ist verpflichtend für alle, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, seit diesem Schuljahr bereits ab der fünften Klasse. Eine große Bewegung hin zum Ethikunterricht kann ich aber nicht feststellen. Im Raum Marbach/Backnang sind etwa 40 Prozent der Kinder evangelisch getauft, ein Drittel der Kinder, die den evangelischen Religionsunterricht besuchen, sind konfessionslos. Das heißt, wer keiner Konfession angehört, nimmt nicht automatisch am Ethikunterricht teil.

Wie wichtig ist es, dass die Teilnahme an einem der beiden Fächer Pflicht ist?

Ich halte das für unerlässlich. Beiden gemeinsam ist, dass es um ethische Bildung geht. Um Verantwortung, Zusammenhalt in der Gesellschaft, Werte und den Umgang mit Konflikten. Eine Auseinandersetzung damit sollte für alle möglich sein. Religionsunterricht bedeutet aber neben ethischer Bildung auch Glaubens- und Herzensbildung. Religionsunterricht bedeutet zudem Begegnung und Auseinandersetzung aus christlicher Perspektive mit anderen Religionen.

Welche Rolle spielt die Ökumene im Unterricht?

Seit 2005 gibt es die Möglichkeit eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts, die sehr gut akzeptiert wird. Was angeboten wird, entscheidet aber die jeweilige Schule je nach der Zahl der Schüler einer bestimmten Konfession. Wenn es etwa nur wenige katholische Kinder gibt und eine evangelische Lehrkraft, haben die Kinder in deren Unterricht einen Gaststatus. Es gibt also eine intensive ökumenische Zusammenarbeit.

Und wie ist das mit dem Islam?

Hier wäre ein Begegnungslernen möglich, indem man einige Stunden gemeinsam gestaltet oder beispielsweise eine Moschee besucht. Wichtig ist es, miteinander im Diskurs zu sein, Gemeinsamkeiten wahrzunehmen und Unterschiede zu respektieren.

Zur Person

Silvia Trautwein, Jahrgang 1961, ist seit zehn Jahren Schuldekanin für Marbach und Backnang. Nach ihrem Theologiestudium teilte sie sich eine Pfarrstelle mit ihrem Mann in Winnenden-Hertmannsweiler und wechselte dann zum Oberkirchenrat nach Stuttgart, wo sie als Kirchenrätin für Religionsunterricht und Schule tätig war.