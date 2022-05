Relegation HSV-Trainer Walter: "Haben das Momentum auf unserer Seite"

"Wir haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sieben Punkte aufgeholt", sagte der HSV-Coach. "Das haben wir Hertha vielleicht voraus." Er gehe "mit Elan und Vorfreude" in das erste Spiel, das er "wie immer" gewinnen wolle, betonte der 46-Jährige. Dabei vertraut er auf die im Saisonverlauf wiederholt nachgewiesene HSV-Willensstärke. Erst am Sonntag hatte sein Team einen 0:1-Rückstand bei Hansa Rostock in den für Platz drei notwendigen 3:2-Sieg gedreht. "Der Charakter kann eine ausschlaggebende Rolle spielen", sagte Walter, der allerdings zugleich vor der großen individuellen Qualität der Berliner warnte.