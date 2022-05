Relegation Hertha ohne Lotka und Boateng - Rohr in HSV-Startelf

Die Hamburger wollen nach vier Jahren in die Bundesliga zurückkehren. Die Hertha hatte die direkte Rettung an den letzten drei Saisonspieltagen jeweils knapp verpasst und muss nun in der Relegation den siebten Abstieg der Club-Geschichte abwenden. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Hamburg, wo Lotka laut Sky auch ausfallen könnte.