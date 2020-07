Relegation Heidenheim heiß: Schmidt will "Lebenschance" nutzen

Dieser Zusammenhalt und diese Kontinuität sind es, die den FCH auszeichnen. In aller Ruhe mauserte sich der Club in den vergangenen Jahren im Schatten des rund 80 Kilometer entfernt beheimateten fünfmaligen deutschen Meisters VfB Stuttgart zu einem Topclub der 2. Liga. "Freiburg hat es vorgemacht. Das ist der Reiz der Provinz", sagt der Heidenheimer Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU). Er wird angesichts dieser außergewöhnlichen Chance mit nach Bremen reisen.

Auch auf dem Platz stand das Team aus dem 50.000-Einwohner-Städtchen in dieser Saison nicht gerade für Spektakel. Lediglich 45 Tore hat der FCH geschossen, nur Sandhausen, St. Pauli und Dresden haben noch weniger. Mit 36 Gegentreffern hat der Club nach Meister Arminia Bielefeld aber eben auch nur die zweitwenigsten kassiert.

Da auswärts zuletzt aber recht wenig zusammenlief, gehe es im Hinspiel in Bremen in erster Linie um "ein Ergebnis, das uns im Rückspiel noch an die Sensation glauben lässt", sagt Schmidt. Der Coach erwartet offensivfreudige Hanseaten und wünscht sich daher mehr Stabilität in der eigenen Verteidigung.

Für seinen Bremer Kollegen Florian Kohfeldt hat Schmidt viel Lob übrig. "Natürlich steht er dieses Jahr unter Druck, aber davor hat er hervorragende Leistungen gezeigt", sagt Schmidt. Die Variabilität im Spiel der Werderaner sei Kohfeldts Verdienst. Und an schwierigen Situationen könne man auch wachsen, sagt Schmidt: "Das weiß ich aus eigener Erfahrung im 13. Jahr." Das kaum besser hätte laufen können. Und das er jetzt veredeln will.

