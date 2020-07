Last-Minute-Rettung 1. FC Nürnberg öffnet "noch mal den Sarg"

Der fix und fertige Aufsichtsratschef Thomas Grethlein kündigte zeitnah Gespräche in den Führungsgremien an. Er warnte vor "übereilten Kurzschlusshandlungen", sieht aber Handlungsbedarf nach "einer desaströsen Saison, die haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt ist". Der nächste große Umbruch bahnt sich an, auch wenn die Corona-Krise die Handlungsmöglichkeiten begrenzen dürfte.

Nach drei Freistößen von Marcel Gaus, die in Windeseile zu drei FCI-Toren von Kutschke, Tobias Schröck und Robin Krauße führten, blickte der "Club" wie 1994 in den Abgrund zur Drittklassigkeit.

"Die Legende lebt!", sagte der flennende FCN-Torwart Christian Mathenia. "Ausnahmsweise ist der Club kein Depp", meinte Kapitän Hanno Behrens. Der freie Fall von der ersten in die dritte Liga wurde unmittelbar vor dem Aufprall gestoppt. Die Ingolstädter tobten. Der Drittligist fand den Buhmann in Schiedsrichter Christian Dingert, der länger als die angezeigten fünf Minuten nachspielen ließ und sich ein vermeintliches Foul vor Schleuseners Torgrätsche nicht selbst ansah, sondern allein der Einschätzung des Video-Assistenten vertraute.

"Die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet, dann wirst du so bestraft, das ist brutal", stöhnte Trainer Tomas Oral, der mit dem FCI vor einem Jahr in der Relegation abgestiegen war. Schon am letzten Drittliga-Spieltag war den Oberbayern der Zweitliga-Aufstieg von den Würzburger Kickers entrissen worden, die in der Nachspielzeit einen fragwürdigen Elfmeter erhielten und verwandelten. "Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben", haderte Torwart Marco Knaller.

"Wir müssen uns beim Fußball-Gott bedanken", sagte derweil Wiesinger. Der 47-Jährige schloss spontan "komplett" aus, dauerhaft Trainer zu bleiben. Er plant die Rückkehr auf den Posten des Nachwuchsleiters. Einen letzten Auftrag erteilte der ehemalige "Club"-Profi aber noch der Vereinsführung: "So eine Saison darf es nicht mehr geben."

