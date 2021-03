Rekordjagd am Aktienmarkt Ein starkes Jahr für Börsengänge

Am Donnerstag ging der Funkturm-Hersteller Vantage Towers an die Börse

Das Beispiel zeige, dass Anleger gerade bei Börsenneulingen sehr genau hinschauen sollten, sagte die stellvertretende DSW-Hauptgeschäftsführerin Jella Benner-Heinacher. In diesem Jahr rechnet die DSW in Frankfurt mit bis zu zehn Börsengängen. In den Startlöchern stehen bereits der Industriedienstleister Friedrich Vorwerk, der Online-Modehändler About You, die Softwareschmiede Suse und der Online-Brillenhändler Mister Spex. Angesichts der guten Stimmung an den Märkten bietet sich für die bisherigen Eigentümer eine gute Gelegenheit, Anteile an die Börse zu bringen.