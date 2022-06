Kirche "Erosionsprozess": Kirchenaustrittsrekord bei Katholiken

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zeigt sich "zutiefst erschüttert über die extrem hohe Zahl von Kirchenaustritten". Sie sei Zeugnis einer "tiefgreifenden Krise, in der wir uns als katholische Kirche in Deutschland befinden", sagt er. "Die Skandale, die wir innerkirchlich zu beklagen und in erheblichem Maße selbst zu verantworten haben, zeigen sich in der Austrittszahl als Spiegelbild". Es sei "nichts schönzureden".