Urlaubsstart "Kein super Strandwetter": Entspannte Lage zum Ferienbeginn

Freie Fahrt in die Sommerferien gab es auf den meisten Strecken in der Republik. Am Sonntagvormittag gab es etwa auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen genau null Kilometer Stau. Der Reiseverkehr habe ungehindert fließen können, bestätigte auch ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei mit Blick auf die erste Tageshälfte.

In einem rund 30 Kilometer langen Stau mussten Autofahrer hingegen auf dem Weg Richtung Süden zwischen Ahrensburg und Hamburg-Stillhorn viel Geduld aufbringen. Es sei nur sehr langsam vorangegangen, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsleitzentrale Hamburg. Der Verkehr auf den anderen Strecken im Norden sei am Sonntag aber gut gelaufen.

Am Samstag war die Verkehrslage etwa in Baden-Württemberg und Bayern noch entspannt. Lediglich im Norden wurde von Verzögerungen auf den Strecken Richtung Nord- und Ostsee berichtet.

Was das Wetter angeht, dürfte es zum Wochenstart wechselhaft bleiben. In der gesamten Südosthälfte drohen am Montag im Osten und Südosten vereinzelte Gewitter. Für die Nacht zum Dienstag sagt der DWD vom Emsland bis nach Vorpommern und nördlich davon Schauer voraus, vereinzelte kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Dazu an der See Windböen. Am Dienstag dann liegen die Temperaturen im Norden bei 17 bis 22 Grad, im Süden wird es bei 22 bis 27 Grad zum Teil aber wieder sommerlich.

