Reisepläne für den Sommer Mike Krüger versucht es mit Sylt statt Spanien

Den großen Gärtner in sich habe er in den vergangenen Monaten trotzdem nicht entdeckt. "Das wird auch nicht passieren. Zur Trauer meiner Frau, die immer noch darauf hofft, dass aus mir noch ein Gärtner wird." Stattdessen habe er in der Corona-Zeit wieder mehr auf seiner Gitarre gespielt und ein paar alte Songs von anderen Künstlern rausgesucht, "die ich immer schon mal spielen wollte". In einer CD oder ähnlichem werde das aber vermutlich nicht münden. "Ich glaub nicht, nein. Das ist ja dann wieder mit extrem viel Aufwand verbunden. Ich habe in meinem Leben so viel veröffentlicht. Das ist dann irgendwann auch gut."