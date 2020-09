Reisen zu Corona-Zeiten Keine kostenfreien Tests mehr für Nicht-Risikogebiete

Gesundheitsminister Manfred Lucha zieht im Rückblick eine positive Bilanz: „Das Angebot der kostenlosen Corona-Testungen für Reiserückkehrer war gut und richtig. Es freut mich, dass die Menschen dieses Angebot so zahlreich angenommen haben. So ist es uns gelungen, vor allem bei Reiserückkehrern aus Risikoländern positive Befunde frühzeitig zu erkennen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und somit eine weitere Verbreitung stark einzugrenzen." Es sei jetzt aber auch richtig, nur noch unter bestimmten Bedingungen zu testen: "Die Hauptreisezeit ist vorbei, und wir müssen nun die Kapazitäten der Helfer und Ärzte aber auch die in den Laboren gezielt für die Menschen einsetzen, die einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Hierzu gehören beispielsweise Erzieher sowie Lehrer, aber auch die Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten und leben“, so Lucha weiter.