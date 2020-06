Reisen trotz Corona? Was Sie über Urlaubsziele aktuell wissen müssen

Wer mit dem Auto oder Bus anreist, darf in Österreich keinen Zwischenstopp einlegen. Personenzüge zwischen Italien und Österreich verkehren noch nicht. Hotels, Bars, Restaurants und Museen sind geöffnet. Schwimmbäder und Sportanlagen sollen Mitte Juni folgen. Überall gelten strenge Abstands- und Hygienevorschriften.

Österreich

Auf einen weitgehend normalen Urlaub können sich deutsche Urlauber freuen, die ins Nachbarland Österreich reisen. Die Einschränkungen sind gering. So wird innerhalb einer Gästegruppe zum Beispiel kein Sicherheitsabstand gefordert. In Hotels sollen auch Buffets und der Besuch des Wellnessbereichs wieder möglich sein. Geplant ist, dass vom 15. Juni an sogar die Pflicht zum Tragen einer Maske fällt. Kulturveranstaltungen sind wieder erlaubt, allerdings ist die Zahl der Besucher limitiert.

Griechenland

Griechenland, in der Beliebtheitsskala deutscher Urlauber ebenfalls weit oben, lässt Touristen aus 29 Staaten vom 15. Juni an wieder einreisen – darunter auch Deutsche. Reisende müssen aber damit rechnen, dass sie sich bei Einreise einem Corona-Test unterziehen müssen. Angeblich soll es nach Anfang Juli nur noch stichprobenartig Tests geben.

Von nächster Woche an starten auch wieder Direktflüge von Deutschland nach Griechenland. Angeflogen werden aber zunächst nur Athen und Thessaloniki, die übrigen Flughäfen sollen im Juli folgen. Die Anreise über den Land- und den Seeweg ist noch nicht möglich. Der innergriechische Fährverkehr läuft, allerdings mit begrenzter Passagierzahl. Unterkünfte mit Ganzjahresbetrieb sind seit Anfang Juni geöffnet, die mit saisonalem Betrieb folgen am 15. Juni.

Kroatien

Kroatien, das im Vergleich zu anderen EU-Ländern relativ wenig Corona-Fälle hatte, begrüßt bereits schon eine Weile wieder deutsche Urlauber. Bei der Einreise mussten Touristen bislang jedoch eine Buchungsbestätigung vorlegen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Allerdings werden nun die Kontaktdaten der Urlauber registriert. Um Wartezeiten an der Grenze zu vermeiden, empfiehlt das Auswärtige Amt Reisenden, unter Enter Croatia ihre Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online zu hinterlegen. Einmal eingereist, dürfen sich Urlauber in Kroatien auf einen weitgehend normalen Urlaub freuen. Eine Maskenpflicht besteht nicht, wird aber empfohlen.

Frankreich

Im Gegensatz zu Kroatien war Frankreich stark von der Corona-Krise betroffen. Das öffentliche Leben stand lange still. Zwar dürfen deutsche Urlauber vom 15. Juni an wieder ins Land, doch es ist davon auszugehen, dass die Einschränkungen dort drastischer sind als in anderen EU-Staaten. Das gilt besonders für Paris-Besucher. So sind in den meisten Teilen des Landes Hotels bereits wieder offen – in Paris aber erst von Ende Juni an. Weil das Virus in der Hauptstadt besonders stark gewütet hat, dürfen Gäste dort vorerst auch nur auf Außenterrassen von Cafés und Restaurants bewirtet werden.

Der Besuch von Sehenswürdigkeiten ist möglich, allerdings gibt es viele Unterschiede. So kann man das Schloss Versailles bereits seit 6. Juni wieder besuchen. Dagegen wird der Louvre in Paris erst ab 6. Juli wieder öffnen. Das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit ist frankreichweit vorgeschrieben.

Türkei

Türkei-Fans sollten mit der Planung des Urlaubs noch warten. Im Gegensatz zu den bereits genannten Urlaubsländern hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die Türkei nicht zum 15. Juni aufgehoben. Die türkische Regierung will aber, dass Touristen bald wiederkommen und bereitet Flughäfen, Strände und Hotels schon länger entsprechend vor. Die Touristik-Fachzeitschrift fvw hält es für möglich, dass deutsche Urlauber am 1. Juli wieder in die Türkei reisen dürfen.