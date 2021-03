Reisen nach Mallorca So ist die Lage auf der Lieblingsinsel der Deutschen

Reisepläne stoßen auf Kritik

Ein junges Pärchen aus Frankfurt ist lieber inkognito unterwegs. „Wir haben in der Heimat keinem von unseren Urlaubsplänen erzählt. Da gibt es so einige, die uns das krumm nehmen würden“, sagen sie der Deutschen Presse-Agentur. „Dabei strengen sich hier alle an, um die Maßnahmen einzuhalten.“ Schnappschüsse bei Instagram wollen sie daher lieber nicht hochladen. „Höchstens gemogelt, wenn wir schreiben, dass es sich um Fotos von 2019 handelt.“

Auch Harry aus dem Wetteraukreis ist mit seinen Reiseplänen in der Heimat auf Kritik gestoßen. „Uns haben auch ein paar Freunde entsetzt gefragt, wie wir denn jetzt in den Urlaub fliegen könnten“, erzählt er. Bedenken hätten seine Frau und er dadurch aber nicht bekommen. „In Deutschland demonstrieren 20 000 Menschen ohne Maske und dann soll der Mallorca-Urlaub, wo die Inzidenz niedriger ist, ein Problem sein?“ Aber auch er will sich in den sozialen Netzwerken zurückhalten. „Es gibt viele Neider, die einfach nicht den Schneid haben, jetzt zu verreisen“, sagt er.

„Ich stehe zu meiner Entscheidung“, sagt auch Otto aus Düsseldorf, der mit Frau und Sohn angereist ist. „Die Bundesregierung ist derzeit so inkonsequent. Wenn sie die Reisewarnung aufheben, dann müssen die Politiker damit rechnen, dass die Leute in den Urlaub fahren.“ Karl Lauterbach von der SPD solle erstmal beweisen, dass die von der örtlichen Gesundheitsbehörde angegebenen Corona-Zahlen falsch sind. „Daher habe ich auch keine Angst vor einer Ansteckung.“