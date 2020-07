Reisen in Corona-Zeiten 5 Gründe für die Ostalb

5. Auf den Spuren der Römer

Das römische Weltreich hat auch außerhalb Italiens viele Spuren hinterlassen. Den Limes zum Beispiel – die beeindruckende Grenzbefestigung, mit der sich die alten Römer gegen Angriffe von Feinden schützen wollten und der sich auch ein gutes Stück durch Baden-Württemberg zieht. Einblicke in das antike Leben am Limes gibt das 1964 gegründete und 2019 völlig neu gestaltete Limesmuseum in Aalen. „Vor 1800 Jahren stand genau an dieser Stelle das größte Römerkastell nördlich der Alpen“, sagt Martin Kemkes, Archäologe und wissenschaftlicher Leiter der Sammlung. Im Haus gibt es mehr als 1500 Originalfunde zu sehen. Auf dem Freigelände drum herum kann man die Überreste des Kastells bewundern, in dem zu den Hochzeiten 1000 Reiter stationiert waren. „Das Haus ist zum zen­tralen Vermittlungsort für das Unesco-Welterbe Limes geworden“, sagt Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Die Stadt versteht sich als Kompetenzzen­trum für das Thema und ist auch Sitz des Vereins Deutsche Limes-Straße, der dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert und 93 Mitglieder entlang des Obergermanisch-Rhaetischen Limes und des Donau-Limes zählt.

Weitere Informationen

Unterkunft und Essen und Trinken

Familiäres Drei-Sterne-Hotel mit Landgasthof in der Nähe der Besucherbergwerks: Vogthof in Aalen-Röthardt. DZ inkl. Frühstück ab 100 Euro, www.aalen-vogthof.de.Der Wilde Mann ist eine gutbürgerliche Wirtschaft mit angeschlossenem Hotel in Aalen-Wasseralfingen. DZ inkl. Frühstück ab 85 Euro, www.wildermann-aalen.de.Widmann’s Löwen in Königsbronn-Zang ist ein familiengeführtes Landhotel mit ambitionierter Küche. Seit 2019 strahlt über dem Restaurant Ursprung ein Michelin-Stern. Man kann entweder klassisch im Hotel (Doppelzimmer ab 115 Euro) oder ganz privat in einem Chalet (ab 269 Euro für 2 Personen zuzüglich 60 Euro Endreinigung) auf dem weitläufigen Gelände wohnen, www.loewen-zang.de.

Aktivitäten

Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Aalen-Wasseralfingen: Einfahrten Di– So 10–16 Uhr, auch feiertags. Bis auf weiteres sind keine Führungen möglich, Besucher folgen einem ausgeschilderten Rundgang. Eintritt 8 Euro/6 Euro, www.bergwerk-aalen.de, www.heilstollen-aalen.de.Limesmuseum Aalen: geöffnet Di–So 10–17 Uhr, auch feiertags, Eintritt: 6 Euro/4 Euro, www.limesmuseum.de. Weitere Aktivitäten auf den Spuren der Römer unter www.limesstrasse.de. Mit der kostenlos App „Limes to go“ (für iOS und Android) kann man den Verlauf des Grenzwalls in Deutschland erkunden. Das Kindermuseum Explorhino in Aalen macht Naturwissenschaft und Technik erlebbar. Geöffnet Do/Fr 14–18 Uhr, Sa/So und in den Ferien 10–18 Uhr. Eintritt 9 Euro/5 Euro, https://explorhino.de.Das Weleda Erlebniszentrum in Schwäbisch Gmünd öffnet wieder am 1. Juli. Mi–Sa 11–18 Uhr, Eintritt frei, www.weleda.de Meteorkratermuseum in Steinheim: geöffnet Do/Fr 13–17 Uhr, Sa/So/Feiertag 10–18 Uhr, Eintritt 3 Euro/ 1,50 Euro, www.steinheimer-becken.de. Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Walter Kraft veranstaltet Kratertouren. Buchbar unter Tel. 07329/6285, kraft.walter@web.deInfos zum Meteorkrater-Rundwanderweg findet man unter www.geopark-alb.de/de/Meteorkrater-Rundwanderweg. Einkehrtipp: Berghütte Kraterblick, www.kreuz-steinheim.de. Weiterer Tourentipp: Rundwanderung durchs Eselsburger Tal, www.heidenheimer-brenzregion.de, mit Einkehr in der Hofgemeinschaft Biotal, www.milchmobil.de/biotal/

Allgemeine Informationen

Schwäbische Alb Tourismusverband, www.schwaebischealb.de, Tourismus Ostalb, www.tourismus.ostalbkreis.de, Tourismus Marketing Baden-Württemberg, www.tourismus-bw.de