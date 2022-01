Reisen Corona-Gewinner Caravaning-Industrie mit Rekorden

Fast 55.000 Fahrzeuge gingen in den Export, der damit um 18,7 Prozent zulegte. "Die Urlaubsform Caravaning liegt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa stark im Trend. Die Nachfrage nach deutschen Reisemobilen und Caravans ist ungebrochen", erklärte CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso. Man blicke mehr als optimistisch auf das Jahr 2022, wenn die Rohstoffengpässe abklingen und die Verzögerungen in den Lieferketten nachließen.