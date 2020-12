Reisekonzern in der Corona-Krise Tui einigt sich auf neues Rettungspaket in Milliardenhöhe

Prozess am Landgericht in Heilbronn

S-Bahn-Opfer sagt unter Tränen aus

Ein 22-Jähriger soll einer jungen Frau in einem leeren S-Bahn-Abteil an die Brüste und an die Vagina gegriffen haben. Das Opfer sagte am Mittwoch unter Tränen vor dem Landgericht Heilbronn aus.