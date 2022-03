Reisebüros im Kreis Ludwigsburg Zwischen Reiselust und Vorsicht

Die Menschen wollen wieder verreisen

Beim Reisebüro Feyhl, das außer in der Marbacher Grabenstraße auch noch in Ludwigsburg vertreten ist, kann man die gestiegene Nachfrage derzeit nur mit einigen Überstunden bewältigen. „Schon im letzten Jahr wollten wieder einige Leute verreisen, in diesem Jahr verzeichnen wir einen noch stärkeren Anstieg“, sagt Sandra Winarek, die Marbacher Büroleiterin. „Die Menschen sind ausgehungert und wollen einiges nachholen“, so ihre Feststellung. Mit dazu beigetragen haben ihrer Beobachtung nach die Coronalockerungen, aber auch Angebote wie die sogenannten Flexraten, die es jedoch bereits 2021 gegeben habe. Diese ermöglichen eine kurzfristige Stornierung ohne Angaben von Gründen. Diesen Flex-Tarif bezeichnet indes Peter Rode, der in Beilstein und in Steinheim ein Reisebüro hat, als „den größten Schwachsinn aller Zeiten.“ Denn man zahle dafür einen geringen Betrag von etwa 50 Euro, der dann auf alle Fälle weg sei, wenn die Reise nicht angetreten werden könne. Bei einigen Veranstaltern sei ein Covid-Schutz ohnehin automatisch drin gewesen.