Reifenwechseln Wie ist die Mindestprofiltiefe bei Winterreifen?

Fünf Dinge, die sie bitte vermeiden sollten

Es gibt natürlich auch Regeln für Dinge, die man vermeiden sollte. Man sollte keine Winterreifen kaufen, die älter als drei Jahre alt sind. Man sollte aufgrund der unterschiedlichen Griffigkeit keine Kombination aus Sommer- und Winterreifen verwenden. Eine weitere Regel bedarf dem Blick fürs Detail. Es kann vorkommen, dass die Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen unter der Höchstgeschwindigkeit des Autos liegt. Hier muss man einen Aufkleber im Blickfeld des Fahrers aufkleben. Diesen also nicht entfernen. Da sie der Korrosion eher standhalten sind Leichtmetallfelgen besser geeignet. Die Winterkompletträder haben in der Regel Alufelgen. Auch Spikereifen sollte man nicht aufziehen. Sie sind in Deutschland verboten.