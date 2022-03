Reibekäse auch im Südwesten verkauft Geriebener Mozzarella zurückgerufen

Wegen möglicher Plastikteilchen in den Packungen ruft die Zentrale Handelsgesellschaft (Offenburg) einen geriebenen Mozzarella-Käse zurück. Es handele sich um das Produkt „“Jeden Tag“ Mozzarella gerieben 250 g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 03.05.2022 und 07.05.2022, teilte der Hersteller am Freitag über das Portal Lebensmittelwarnung.de mit. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Packungen der genannten Charge Fremdkörper aus Hartplastik befinden“, hieß es weiter.