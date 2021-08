Regisseur Ridley Scott bekommt einen Preis in Venedig

Die Veranstalter wollen Scott die Auszeichnung Cartier Glory to the Filmmaker bei den 78. Filmfestspielen (1. bis 11. September) verleihen. Die Übergabe ist für den 10. September geplant. Danach steht die Vorführung seines neuen Film "The Last Duel" (das letzte Duell) an. Der Film läuft auf der diesjährigen Biennale außer Konkurrenz.