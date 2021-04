RegioRadStuttgart im Bottwartal Steinheim hebt Hand bei Rad-Leihsystem

Jetzt macht die Teilnahme Sinn

Thomas Winterhalter schwebt schon seit ein paar Jahren vor, die Verleihstationen auch in der Urmenschstadt anzubieten. „Wir waren bereits 2017 als sogenannte Optionskommune in der RegioRad-Ausschreibung hinterlegt“, erklärt er. Doch wirklich ernst wird es erst jetzt. Vorher hätte eine Teilnahme auch wenig Sinn ergeben, konstatiert der Rathauschef. Nach Möglichkeit müsse an einem Bahnhof in der Nähe eine Art Schwesterstation sein, an der Besucher aufs Rad umsteigen und in Richtung Bottwartal aufbrechen oder es nach dem Gebrauch wieder abgeben können. Ein solcher Andockpunkt sei nun mit Marbach in Aussicht. Insofern sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Thema aufzugreifen. Alternativ wäre auch Erdmannhausen eine denkbare Anschlussstelle gewesen, erklärt Winterhalter, der darauf hinweist, dass für den Eigenanteil an dem Projekt Geld im Etat bereitstünde, und zwar unter der Rubrik „Verbesserung der Radinfrastruktur“.