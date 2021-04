Regionalligist mit Lebenszeichen SG gewinnt dank später Tore

Zuerst war Aspachs Jonas Brändle der Führung am nächsten, nach seinem Schuss flog der Ball an den Innenpfosten und von dort in die Arme des Keepers (20.). Auf der Gegenseite hatte SG-Verteidiger Ken Gipson Glück, kurz vor der Torlinie von Damijan Heuser abgeschossen zu werden (27.). Nach der Pause war Stadtallendorf tonangebend, es war aber die SG, die per Konter zur größten Chance kam: Jan Ferdinand scheiterte an einem auf der Torlinie stehenden Gegenspieler (66.).