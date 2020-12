Regionalligist Großaspach SG wird erst überrannt – und kann dann nichts mehr retten

Stuttgart setzte seine schnellen Außenstürmer durch Pässe aus dem Mittelfeld in die Schnittstelle der Aspacher Abwehr in Szene. So wie in der VfB-Bundesligaelf Nicolas Gonzalez und Silas Wamangituka auf Links- und Rechtsaußen für Tempo sorgen, waren es hier Nikos Zografakis und eben Sankoh. Für die SG-Defensive passierte das viel zu schnell. Und dann war da noch VfB-Mittelstürmer Eric Hottmann, der vergangene Saison noch für Aspach aufgelaufen war. Auch er brachte sich immer wieder in Position, scheiterte nach Pass von Zografakis aber am Torhüter (9.). In Minute 23 machte er es besser: Nach einer Ecke von Marco Pasalic köpfte Hottmann zum 2:0 ins lange Eck. „Unsere Einteilung hat da nicht gestimmt“, so Boysen.