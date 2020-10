Regionalliga VfB Stuttgart II verliert knapp in Koblenz

In der zweiten Hälfte gelang es dem VfB nicht mehr, das Defensivbollwerk der Koblenzer zu knacken. „Wir hatten anfangs eine gute Struktur im Spiel und viel Aufwand betrieben. In der zweiten Hälfte wurden wir dann immer unruhiger, es haben uns letztlich die fußballerischen Mittel gefehlt“, sagte VfB-Trainer Frank Fahrenhorst, dessen Team am Samstag (14 Uhr) den Bahlinger SC empfängt.