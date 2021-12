Regionalliga Südwest VfB II verliert trotz guter Chancen gegen Gastgeber Hoffenheim

Hoffenheim - 0:2 - VfB II vergibt zu viele Chancen Eine ärgerliche Niederlage kassierte der VfB Stuttgart II. Trotz einer Vielzahl an hochkarätigen Chancen verlor der Fußball-Regionalligist bei der TSG Hoffenheim II mit 0:2 (0:0). In der ersten Hälfte lieferte die Elf von Trainer Frank Fahrenhorst defensiv eine starke Leistung ab und vergab durch Julian Kudala (35.) eine große Gelegenheit. Nach Wiederanpfiff wurde der VfB dann kalt erwischt. Simon Gollnack (51.) traf für die TSG, nach dem 2:0 durch Gautier Ott (67.) war die Partie gelaufen. „Uns hat es an Effizienz und Präzision gefehlt. Wir müssen einfach unsere Chancen besser nutzen“, sagte Fahrenhorst.