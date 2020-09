VfB Stuttgart II gegen SV Elversberg Fahrenhorst-Elf gelingt Überraschung gegen Aufstiegsfavorit

Der VfB II ging in der 37. Minute durch einen Konter in Führung. Joel Richter drückte die Kugel am Ende eines feinen Spielzugs mit Wucht über die Linie. Doch Elversberg kam in der zweiten Halbzeit zurück. Luca Dürholtz markierte in der 51. Minute den verdienten Ausgleich. Nur wenig später gab es einen Elfmeter für den VfB II. Doch Domenico Alberico vergab die große Chance zu erneuten Führung der Gastgeber (56. Minute). Kurz vor dem Ende bekam der VfB II dann abermals einen Elfmeter zugesprochen. Dieses Mal behielt Marc Stein die Nerven und traf zum 2:1-Siegtreffer (88. Minute).