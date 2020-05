Region VVS prüft Buslinie zwischen Steinheim und Winnenden

Wie lange all das dauern wird, hängt maßgeblich von den Abstimmungsgesprächen und den Gremienentscheidungen ab, die auf die Prüfung folgen würden. Dadurch, dass die Linie zwei Landkreise verbinde, sei jedenfalls kein bedeutender Mehraufwand gegeben. Zeit, so der VVS, nehme hingegen noch die Wahl des Verkehrsunternehmens in Anspruch, müsste die Ausschreibung doch nach europäischem Recht erfolgen. Das Unternehmen benötige zudem eine Vorbereitungs- und Rüstzeit, was die Fahrzeugflotte und das Personal angeht. Entsprechend macht Ulrike Weißinger deutlich: „Realistischerweise dürfte eine Inbetriebnahme in diesem Fall vor dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 kaum leistbar sein.“