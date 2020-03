Regiomaten sind im Bottwartal im Kommen Ein stiller Verkäufer mehr in der Region

Den Überlegungen wie das Sortiment gestaltet wird, liegt der Gedanke zugrunde, dem Verbraucher im Gesamtpaket all das zu bieten, was ihn komfortabel in die Lage versetzt, sich eine Mahlzeit zubereiten zu können. Egal ob Frühstück, Mittag oder Vesper. Seit gut zwei Wochen lassen sich in dem gekühlten Automaten deshalb Eier, Nudeln, Rapsöl, Frischkäse, Honig, Joghurt, Müsli, Kartoffeln, aber auch Wurst und Putenfleisch finden. Letzteres in Form von Gyros und Schnitzel.