Regina Spektor: Home, before an after Großartige New Yorker Poptheatralik

Songs, die im Herzen Klavierballaden sind

Dem Album „Home, before and after“, das jetzt erschienen ist, hört man das an. Zwar sind ihre Songs immer noch im Herzen Klavierballaden. Doch so viel Orchester, so viel Opulenz, so viele Theatralik gab es noch nie im Werk dieser großartigen Songwriterin, die mit Liedern wie „Becoming all alone“, „SugarMan“, „One Man’s Prayer“ oder „Through the Door“ mal verstört, mal betört, mal aufrüttelt, mal in den Schlaf singt – und jedes Mal neu begeistert.