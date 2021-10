Regierungspartei Georgischer Traum gewinnt wichtige Kommunalwahl

Die Festnahme sorgte bei der Abstimmung am Samstag für Unruhe. Die Wahl neuer Bürgermeister und Kommunalparlamente galt als wichtiger Stimmungstest für die Regierungspartei und die Vereinigte Nationale Bewegung. Die Opposition hatte im Vorfeld zudem angekündigt, der Ausgang sollte über neue Proteste entscheiden. Am Sonntag blieb es zunächst friedlich. Die Polizei sprach von einem zumeist ruhigen Wahlverlauf. In einzelnen Fällen sei es zu Schlägereien gekommen.

Seit der Parlamentswahl vom Herbst vergangenen Jahres ist die Lage in dem Land am Schwarzen Meer mit 3,7 Millionen Einwohnern angespannt. Die Opposition beklagte nach dem Sieg der Regierungspartei Fälschungen und boykottierte die Arbeit in der Volksvertretung.

Der Vorsitzende der Partei Georgischer Traum, Irakli Kobachidse, sprach von einem "überzeugenden Sieg". Allerdings ist in wichtigen Großstädten wie die Millionenstadt Tifli (Tbilissi) eine Stichwahl notwendig, weil die Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit verfehlten. Damit zeichnet sich so schnell kein Ende der innenpolitischen Krise in der Ex-Sowjetrepublik ab. Die Opposition betonte, dass vielfach ihre Kandidaten vorn gelegen hätten.

