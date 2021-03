Regierungserklärung Merkel mahnt Verbesserungen bei Pandemie-Bekämpfung an

Bund, Länder und Kommunen müssten schauen, wo sie beim Impfen und Testen besser werden könnten, sagte die CDU-Politikerin in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht." Beim Testen nahm Merkel auch Wirtschaft und Bürger in die Pflicht. Die Opposition prangerte schlechtes Krisenmanagement an und verlangte einen Neustart mit einer Verlagerung der Entscheidungen ins Parlament.