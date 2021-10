Regierungsbildung im Bund Nachwuchs macht Druck auf Ampel-Parteien

Die Verhandlungen beginnen am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände der Berliner Messe. Erklärtes Ziel ist eine Regierungsbildung vor Weihnachten. Fachpolitiker der Parteien wollen in insgesamt 22 Arbeitsgruppen die Details des Koalitionsvertrags zu unterschiedlichen Sachthemen und Politikfeldern aushandeln.

Als Knackpunkte bei der Suche nach einem Programm für eine Ampel-Koalition gelten vor allem Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik sowie der richtige Weg zum Klimaschutz. SPD, Grüne und FDP steuern damit auf schwierige Verhandlungen über die Finanzierbarkeit ihrer Vorhaben zu, die als Aufbruch bezeichnet werden. Grünen-Chef Robert Habeck hatte am Dienstagabend im ZDF versichert: "Es wird nicht am Geld scheitern, um Deutschland klimaneutral zu machen." Es stehe eine Reihe von Vorschlägen im Raum, damit öffentliche und private Investitionen deutlich steigen. Habeck sprach von rund 50 Milliarden Euro jährlich an notwendigen Investitionen.

