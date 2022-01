Regierungsbefragung Olaf Scholz will alle Erwachsenen impfen lassen

Berlin - An seinem 35. Tag im Amt kommt es zu einer weiteren Premiere. An diesem Mittwoch steht der neue Kanzler erstmals dem Bundestag Rede und Antwort. Die traditionelle 100-Tage-Schonfrist ist also noch lang nicht abgelaufen, in diesen so ernsten wie hysterischen Zeiten fühlt es sich aber danach an. Vor allem die Union wirft Olaf Scholz Arbeitsverweigerung vor, da seine Regierung keinen Gesetzentwurf für eine Impfpflicht vorlegt, sondern die Ampelkoalition absprachegemäß eine Entscheidung aus dem Parlament heraus anstrebt. „Deutschlands neue Nichtregierungsorganisation“, lästert die CSU im Netz und zeigt dazu ein Bild der Kabinettsriege oder einen müden Scholz. „Schluss mit ausruhen“ steht darunter. Der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer hat allen Ernstes sogar schon verlangt, der neue Regierungschef müsse im Parlament die Vertrauensfrage stellen.