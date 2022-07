Regierung Philippinen: Marcos Jr. hält Rede zur Lage der Nation

Manila - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und begleitet von Protesten hat der neue philippinische Präsident Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. seine erste Rede zur Lage der Nation gehalten. Dabei schloss der 64 Jahre alte Diktatorensohn weitere Corona-Lockdowns in dem Inselstaat kategorisch aus. "Wir können uns keine weiteren Lockdowns leisten", sagte Marcos Jr. am Montag vor dem Kongress in Quezon City nahe der Hauptstadt Manila. Er war Ende Juni als 17. Präsident des südostasiatischen Landes vereidigt worden.