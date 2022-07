Regierung Biden nach Isolation: Es geht "zurück in das Oval Office"

Mit Paxlovid behandelt

Bidens Corona-Infektion war nach Angaben des Weißen Hauses am vergangenen Donnerstag festgestellt worden. Er hatte fünf Tage in Isolation verbracht und wurde in dieser Zeit nach Angaben des Arztes mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid behandelt. Seine Termine hatte Biden demnach per Video- und Telefonschalten wahrgenommen. Der Präsident werde weiterhin "besonders gewissenhaft" sein, um die Mitarbeiter in seiner Nähe zu schützen, erklärte O'Connor.