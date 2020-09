Regen zum Wochenstart September verabschiedet sich mit wechselhaftem Herbstwetter

Richtig winterlich wurde es auch in der Schweiz und in Österreich. In Montana im Wallis etwa fielen 25 Zentimeter Schnee - ein Rekord für diese Jahreszeit, wie der Wetterdienst SRF Meteo am Samstag zusammen mit dem Foto eines Schneemanns twitterte. Viele Straßen in den Bergen waren schneebedeckt und mehrere Pässe deshalb gesperrt. In Österreich reichte der Schnee am Samstag auch bis in viele Täler.