Regeln gegen den Hass Die EU will ein Grundgesetz für das Internet

Die EU einigt sich überraschend schnell

Die letzten Verhandlungen in Brüssel zwischen Unterhändlern der EU-Staaten und des Europaparlaments zogen sich am Freitag bis in die Abendstunden. Geklärt werden mussten noch Detailfragen, das Grundgerüst war von den Verantwortlichen in überraschend kurzer Zeit zusammengefügt worden. Offensichtlich hatten die Politiker erkannt, dass die Auswüchse im Internet längst zu einer Bedrohung des sozialen Friedens geworden waren. „Wir werden uns mit klaren Regeln gegen das Prinzip Spaltung und das Geschäft mit Krawallnachrichten, gefakten Videos und Hasskommentaren wehren“, erklärt Alexandra Geese selbstbewusst. Sie sitzt für die Grünen im zuständigen Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.