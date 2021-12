Regeln für Lieferdienste Rasende Dienstboten

Brüssel - Natürlich ist es eine feine Sache, sich das Essen direkt nach Hause bringen zu lassen. Gerade in der kalten Jahreszeit überlegt sich jeder zweimal, den Fuß vor die Haustüre zu setzen. Für die schnelle Lieferung sorgen inzwischen so praktische Dienste wie Gorillas, Lieferando oder Flink. Sie sind die marktwirtschaftlich logische Weiterentwicklung dessen, was Amazon einst mit seinen Büchersendungen begonnen hat.