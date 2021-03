Regeln für Gartenzaun, Pflanzen und Co. Grundstücksgrenzen – das ist zu beachten

Wann darf man Zweige vom Nachbarn kürzen?

Überwuchs Hängen Zweige oder Äste über die Grenze oder wachsen Wurzeln hinüber, so kann sich der Grundstückseigentümer im Grunde nur dann dagegen wehren, wenn er dadurch in der Nutzung seines Grundstückes beeinträchtigt wird – etwa die Einfahrt nicht mehr befahren kann, ohne dass zu befürchten ist, dass der Lack am Auto Schaden nimmt. Geht es „nur“ darum, dass der Überhang zum Beispiel Sonnenlicht stiehlt oder dass einzelne Früchte auf das Grundstück herabfallen, so sieht die Rechtsprechung darin meistens noch keine Beeinträchtigung. Wird der Grundstückseigentümer jedoch maßgeblich beeinträchtigt, kann er Zweige oder Wurzeln selbst beseitigen. Bei den Ästen muss allerdings zuvor der Baumeigentümer unter Fristsetzung zur Beseitigung aufgefordert werden. Interessant am Rande: Die abgeschnittenen Teile dürfen nicht zum Nachbarn hinübergeworfen werden. Auch darf das Nachbargrundstück nicht betreten werden.

Lesen Sie hier: Rasen vertikutieren – Die 10 wichtigsten Tipps

Früchte am Baum – Solange die Früchte am Baum hängen, gehören sie dem Eigentümer. Der Nachbar hat kein Recht, sie zu pflücken – mögen sie auch noch so verlockend aussehen. Fallen sie aber aufs Grundstück des Nachbarn, darf der sie behalten.