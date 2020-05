Reform in Baden-Württemberg Land braucht für Grundsteuer 500 zusätzliche Mitarbeiter

Die Grundsteuer soll künftig nicht mehr am Wert des Gebäudes einschließlich Grundstück ausgerichtet werden, sondern sich an der Grundstücksfläche und dem Bodenwert orientieren, der in der Regel von lokalen Gutachterausschüssen ermittelt wird. Zudem soll berücksichtigt werden, zu welchem Zweck das Grundstück genutzt wird. Dient es überwiegend dem Wohnen, soll es einen 30-prozentigen Abschlag auf die ansonsten fällige Steuer geben.