«Reduzierte Arbeitszeit» SPD-Chefin Esken fordert weitere Verbesserungen für Familien

VfB verliert Hinspiel gegen Holstein Kiel 0:1

Badstubers Aussetzer ist der Anfang vom Ende

Wenn der VfB am Sonntag in Kiel antritt, hat Holger Badstuber gute Chance auf ein Comeback in der Startelf. An das Hinspiel gegen die Störche (0:1) hat der Ex-Nationalspieler derweil weniger gute Erinnerungen.