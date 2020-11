Rede des zukünftigen US-Präsidenten Wer stand mit Joe Biden auf der Bühne?

Bidens Frau Jill war die erste, die ihm auf dem Parkplatz in seiner Heimatstadt Wilmington (Delaware) nach seiner Rede am Samstagabend (Ortszeit) gratulierte. Zuvor hatte er den Amerikanern zu ihrer neuen First Lady gratuliert: „Ich würde nicht hier stehen ohne ihre Liebe und ihre unermüdliche Unterstützung. Jill ist eine Mutter, eine Soldatenmutter und eine Pädagogin. Sie hat ihr Leben der Bildung verschrieben.“ Amerikas Lehrern rief Biden zu: „Das ist ein großartiger Tag für euch – Ihr habt nun eine von euch im Weißen Haus. Und Jill wird eine tolle First Lady.“ Jill trug ein schwarzes Kleid mit Blumendruck und asymmetrischem Schnitt und winkte enthusiastisch der Menge zu.