Rechtsstreit in Kirchberg Streit um Flüchtlingswohnungen

Kirchberg – Seit rund vier Jahren befindet sich die Gemeinde Kirchberg im Rechtsstreit mit dem Eigentümer einer Gewerbefläche in der Kalkwerkstraße. Damals hat die Gemeinde im Obergeschoss des Gewerbegebäudes zwei Wohnungen erworben. Der Plan der Verwaltung: Aus den beiden insgesamt 160 Quadratmeter großen Wohnungen soll eine Anschlussunterkunft für Flüchtlinge werden. Die Wohnungen sollen von zwei Familien bezogen werden, die bislang in angemieteten Räumen in Kirchberg wohnen, erklärt der Kirchberger Bürgermeister Frank Hornek auf Anfrage dieser Zeitung.