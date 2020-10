Rechtsextremismus Interesse an rechten Sportgruppen wächst bei Extremisten

Nach Kenntnis der Bundesregierung haben in den vergangenen Jahren auch mehrere aktive Bundeswehrangehörige auf Facebook "Likes" zum "Kampf der Nibelungen" abgegeben, und als Besucher an diesem größten rechtsextremistischen Kampfsport-Event teilgenommen. "Die Anzahl der Kennverhältnisse liegt im knapp zweistelligen Bereich", hält das Innenministerium mit Blick auf Angehörige der Bundeswehr fest. Es sei "völlig inakzeptabel", dass Bundeswehrangehörige an derartigen Veranstaltungen teilnehmen, betonte Lazar. Hier müssten dringend Konsequenzen gezogen werden.

Ende September hatte die Polizei in Magdeburg die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung verboten und aufgelöst. Rund 90 angereiste Teilnehmer und Besucher aus zehn Ländern mussten das Veranstaltungsgelände verlassen. Rund 140 Beamte waren im Einsatz. Ein Boxring wurde sichergestellt. Nach dem Verbot im Vorjahr und wohl auch aufgrund der Corona-Beschränkungen hatten die Veranstalter diesmal einen kleineren, öffentlich nicht angekündigten Wettbewerb geplant, der später online zu sehen sein sollte.

Nachdem die Besucherzahl des Wettbewerbs zwischen 2013 bis 2018 stark gewachsen war, hatten die Behörden den im sächsischen Ostritz geplanten "Kampf der Nibelungen" im Oktober 2019 erstmalig untersagt.

